Croazia pazzesca | accoglienza da brividi nonostante la sconfitta in finale FOTO ...

Gol Perisic - rete pazzesca della Croazia contro l’Inghilterra [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando la seconda semifinale valida per i Mondiali in Russia del 2018, si stanno affrontando Croazia ed Inghilterra, la vincente affronterà in finale la Francia. Inghilterra in vantaggio grazie ad una grande rete su punizione di Trippier, al 68′ la Croazia trova il pareggio, rete pazzesca dell’interista Perisic che anticipa tutti e firma l’1-1, partita spettacolare e che sta regalando grosse ...