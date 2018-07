Cristina Chiabotto torna a sorridere | cena romantica col fidanzato manager Marco Roscio

Cristina Chiabotto : “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho sempre rifiutato” : Perché Cristina Chiabotto non partecipa ai reality show Cristina Chiabotto a un reality show? No, grazie. L’ex Miss Italia non è interessata a programmi televisivi di questo genere. Eppure negli ultimi anni le proposte non sono mancate. Ma la modella di Torino ha sempre rifiutato, preferendo concentrarsi su altri progetti, magari più piccoli ma di […] L'articolo Cristina Chiabotto: “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho ...

Cristina Chiabotto dopo l'addio a Fulco : mini crociera col nuovo fidanzato Marco Rocio a Capri : Capri ? E? tornato il sereno nella vita di Cristiana Chiabotto, non solo per l?arrivo della bella stagione ma soprattutto per via della sua nuova love story. L?ex Miss oggi...

Fabio Fulco presenta la nuova fidanzata Elena Sbaragli. Cristina Chiabotto addio : NAPOLI ? Dopo la fine della sua lunga relazione durata 12 anni con Cristina Chiabotto, ora in coppia col manager Marco Roscio, Fabio Fulco, dopo essere stato avvistato con diverse ragazze, ha...

Cristina Chiabotto innamoratissima al mare. Ma le forme non sono più quelle di una volta : Dopo l'addio con Fabio Fulco , Cristina Chiabotto torna a sorridere con il nuovo fidanzato Marco Roscio. Il loro amore è nato soltanto lo scorso aprile, ma a giudicare dalle foto esclusive pubblicate ...

Ma davvero? Cristina Chiabotto - foto senza pietà : il lato B non è più quello che ricordate : Cristina Chiabotto è di nuovo ‘in love’. Finita la lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, l’ex Miss Italia ha un nuovo fidanzato. È il manager torinese Marco Roscio, con cui la bella Cristina fa coppia fissa da aprile scorso ma, a giudicare dai nuovi scatti pubblicati in esclusiva sul settimanale Oggi, sembrano già affiatatissimi. Che passione in quel di Portofino, dove i paparazzi hanno pizzicato i due ...

Cristina Chiabotto e il fidanzato Marco Roscio paparazzati a Portofino (Foto) : E' iniziata l'estate anche per Cristina Chiabotto, la conduttrice torinese, vincitrice di Miss Italia nel 2004, che, durante questa stagione televisiva, abbiamo visto nei programmi televisivi Ti regalo una storia, Intimissimi on ice e I menù di Giallo Zafferano.La conduttrice 31enne, reduce da una lunghissima storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, era uscita definitivamente allo scoperto con il suo nuovo compagno, il manager Marco ...

Cristina Chiabotto : baci e carezze a Portofino con il suo nuovo amore : Dopo un amore durato anni, sia Fabio Fulco che Cristina Chiabotto si sono rifatti una vita. Recentemente è stato il settimanale Gente a pubblicare le foto dell’ex Miss Italia mentre si gode le vacanze a...