Cristiano Ronaldo promette | “Lascerò un segno nella storia di questa squadra”

Su Sisal Matchpoint lo speciale scommesse dedicato a Cristiano Ronaldo. La doppietta all’esordio in Serie A vale 3.50 : È il lunedì di Cristiano Ronaldo. Il Marziano è arrivato a Torino e da oggi comincia ufficialmente la sua avventura nella Juventus e nel campionato italiano. L’arrivo di CR7 in Italia ha scatenato anche gli scommettitori, tante le proposte di scommesse con Ronaldo protagonista arrivate a scommesse On Demand di Sisal Matchpoint che, per l’occasione, ha aperto una sezione speciale dedicata interamente al Fenomeno. Si può scommettere non solo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : rivivi la giornata : Circa 200 fra giornalisti, cameraman e fotografi hanno già riempito la sala Gianni e Umberto Agnelli per un evento mediatico seguito in tutto il mondo. Tantissimi i giornalisti provenienti da Spagna ...

Cristiano Ronaldo si presenta : 'Voglio lasciare un segno nella storia della Juventus. L'età non conta : io sono diverso dagli altri' : La Juve è una delle migliori squadre del mondo , con un grande allenatore e un grande presidente. Ho deciso tempo fa. È stato un passo importante per la mia carriera '. Non solo, ma Ronaldo si sente ...

Cristiano Ronaldo si presenta : "Juventus - una sfida grandissima" | "Sono diverso dagli altri" : Il primo giorno da bianconero di Cristiano Ronaldo si chiude con la conferenza stampa di presentazione (in diretta su Tgcom24 e Sportmediaset.it) all'Allianz Stadium. Il campione portoghese spiegherà i motivi che lo hanno portato a lasciare il Real Madrid dopo 9 stagioni dense di vittorie per sposare il progetto della Juventus.

FIFA 19 si rifà il look : ecco Cristiano Ronaldo per la prima volta con la maglia della Juventus : In seguito al rinnovo della partnership tra EA Sports e Cristiano Ronaldo, il campione portoghese era apparso nelle primissime immagini ufficiali di FIFA 19 con la maglia del Real Madrid, quando ancora l'idea di un suo addio non circolava neanche nelle teste degli esperti di calciomercato più fantasiosi.Ronaldo era presente con la divisa dei blancos anche sulla copertina del gioco, e con il suo trasferimento alla Juventus diventato ufficiale ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Champions? Sono qui per lottare per tutti i trofei. Voglio lasciare il segno” : “So che la Champions è un trofeo che tutte le squadre Vogliono vincere, lotteremo per tutti i trofei. È vero che la competizione è pesante, ma dobbiamo essere tranquilli e concentrati”. Così Cristiano Ronaldo nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “La Champions è molto difficile da vincere, spero di poterla aiutare. La Juve ci è arrivata molto vicina, ma le finali Sono sempre ...

Cristiano Ronaldo si presenta : "Sono qui per lasciare il segno" : Ecco come si è presentato all'Italia e ai tifosi della Juventus: Perché hai scelto la Juventus? 'Non è stata una decisione facile lasciare il Real, ma la Juventus è uno dei migliori club del mondo e ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : "Lascerò un segno anche qui" : Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve: "Lascerò un segno anche qui" Le prime parole del portoghese da giocatore bianconero nella conferenza stampa allo Stadium: "È stata una scelta facile". E assicura: "A 33 anni non mi sento finito, io sono diverso dagli altri". Nessun limite alle ambizioni della ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - il web si scatena : l’incontro con Sturaro [FOTO] : 1/8 ...

Fisco spagnolo : «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» : Nonostante l'ultimo patteggiamento, il Fisco avvisa il portoghese, spiegando che controllerà il suo operato anche sul territorio italiano. L'articolo Fisco spagnolo: «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo alla Juve - la conferenza stampa : ' Scelta facile - un passo avanti nella mia carriera' : Perché hai deciso di scegliere la Juventus, che cosa ti ha spinto a questa decisione? È stata una Scelta facile, per me la Juventus è una delle migliori squadre al mondo. È stata una decisione presa ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - dalle visite mediche alla presentazione : rivivi la sua prima giornata bianconera : 18:35 16 lug "La Juventus è una grande squadra, con un grande allenatore: è stata una decisione facile scegliere la Juve, uno dei migliori club al mondo". 18:32 16 lug Ecco Cristiano Ronaldo! 18:30 ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : 'Lascerò un segno anche qui' - : Le prime parole del portoghese da giocatore bianconero nella conferenza stampa allo Stadium: "È stata una scelta facile", spiega. Nessun limite alle ambizioni della squadra: "Lotteremo per tutti i ...