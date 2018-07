Cristiano Ronaldo prende casa nel cuore di Torino

Visite mediche per Cristiano Ronaldo : tifosi "impazziti" : Cristiano Ronaldo è arrivato al J Medical di Vinovo per le Visite mediche di rito prima di cominciare la sua avventura con la Juventus. Ad accoglierlo decine di fan impazziti al gridi di "Portaci la Champions".

Effetto Cristiano Ronaldo : Juventus favorita per la vittoria della Champions - le quote parlano chiaro : Cristiano Ronaldo alla Juventus condiziona pesantemente anche le quote per la vittoria della Champions League: bianconeri davanti a tutti Il lungo lunedì che culminerà con la presentazione delle 18.30 è iniziato stamattina con le visite mediche. Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L’arrivo a Torino ha consolidato ...

La diretta del primo giorno di 'scuola Juve' per Cristiano Ronaldo a Torino : Un giorno importante, quasi emozionante, per i tifosi bianconeri, che avranno modo di prendere contatto col calciatore più forte del mondo che nei piani della società potrebbe risultare decisivo per ...

La diretta del primo giorno di 'scuola Juve' per Cristiano Ronaldo a Torino : Arrivato a Torino domenica pomeriggio a bordo di un piccolo aereo privato proprio mentre a Mosca erano in campo Francia e Croazia per la finale dei Campionati del mondo, Cristiano Ronaldo oggi ha un'agenda molto fitta per il suo primo vero giorno alla Juventus. Vistite mediche, incontro con la squadra, pranzo e conferenza stampa nel pomeriggio, prima di ripartire per qualche altro giorno di meritata vacanza dopo i Mondiali in Russia. ...

Juventus-Cristiano Ronaldo : “portaci la Champions” - tifosi bianconeri in estasi [FOTO e VIDEO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

#Cr7Day - i tifosi a Cristiano Ronaldo : «Portaci la Champions». Ora le visite mediche e poi la presentazione : Delirio Ronaldo. Mille tifosi hanno accolto questa mattina alle 9.55 il fenomeno portoghese all'arrivo al J-Medical, il centro medico del club, per le visite mediche. Ed è stata subito festa: l'...

Fca spegne l'eco delle proteste operaie per Cristiano Ronaldo : "A Melfi e Pomigliano un clamoroso flop" : "Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop". Così un portavoce di Fiat Chrysler Automobiles smonta il caso Ronaldo, evidenziando la scarsa adesione degli operai allo sciopero di 32 ore indetto a Melfi dopo l'acquisto del campione portoghese: "Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo ...

Cristiano Ronaldo - i tifosi della Juve : «Portaci la Champions». Migliaia per le visite mediche : La giornata di Ronaldo parte prestissimo, con un blitz in sede alla Continassa, con foto di rito e firma insieme con il presidente Andrea Agnelli. Alle ore 9.54 si presenta al JMedical, ad attenderlo...

Cristiano Ronaldo a Torino - avvistato in un ristorante con la fidanzata Georgina Rodriguez - Jorge Mendes e Fabio Paratici : E’ un noto ristorante a pochi chilometri da Torino il teatro della prima cena juventina di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è infatti giunto nella serata di domenica nel capoluogo piemontese, atterrando a Caselle verso le 18.00. A distanza di un paio d’ore, è riapparso, stavolta in compagnia di Fabio Paratici, Jorge Mendes e l’amico Bruno Alves, in un noto ristorante di lusso alle porte della ...

Cristiano Ronaldo - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus - CR7 dalla Continassa al JMedical per le visite : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera.

È il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus : L'attaccante portoghese è a Torino, dove oggi svolgerà le visite mediche e verrà presentato alla stampa The post È il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

Torino - Cristiano Ronaldo a cena in città. Avvistato in un ristorante con Jorge Mendes e Fabio Paratici : E’ un noto ristorante a pochi chilometri da Torino il teatro della prima cena juventina di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è infatti giunto nella serata di domenica nel capoluogo piemontese, atterrando a Caselle verso le 18.00. A distanza di un paio d’ore, è riapparso, stavolta in compagnia di Fabio Paratici, Jorge Mendes e l’amico Bruno Alves, in un noto ristorante di lusso alle porte della ...

Cristiano Ronaldo - i tifosi della Juve : «Portaci la Champions». Iniziate le visite mediche : La giornata di Ronaldo parte prestissimo, con un blitz in sede alla Continassa, con foto di rito e firma insieme con il presidente Andrea Agnelli. Alle ore 9.54 si presenta al JMedical, ad attenderlo...

Juventus – Cristiano Ronaldo Day - il primo coro per il portoghese è già virale : “portaci la Champions” : I tifosi della Juventus assiepati fuori dal JMedical hanno già coniato il primo coro per Cristiano Ronaldo, ovviamente relativo alla Champions ‘Ronaldo portaci la Champions‘. Così i tifosi bianconeri, dalle prime ore di questa mattina in attesa, hanno salutato il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo che poco fa per qualche minuto è uscito fuori dal JMedical per salutare la folla in attesa. L’ultimo acquisto ...