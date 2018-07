Cristiano Ronaldo | i tifosi bianconeri | ' Portaci la Champions' Il portoghese saluta

Juventus-Cristiano Ronaldo : CR7 incontra i nuovi compagni [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

De Laurentiis svela : "Ecco perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come dovrà essere la nuova stagione del Napoli e dopo aver annunciato Carlo Ancelotti ha ora voglia di rinforzare la rosa da mettere nelle mani dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Il numero uno degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato come Jorge Mendes gli abbia offerto Cristiano Ronaldo: "Con Jorge Mendes c"è uno splendido rapporto di collaborazione e ...

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Live Cristiano Ronaldo Day Juventus - la giornata in diretta/ Video Torino - prime foto con Chiellini e... : Ronaldo Day Juventus, la giornata in diretta Live: Video. Bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:20:00 GMT)

DE LAURENTIIS - NO A Cristiano RONALDO-NAPOLI : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Ecco chi è Georgina Rodriguez - da commessa a lady Cristiano Ronaldo : TORINO - Lunghi capelli scuri, grandi occhi neri, labbra carnose e un fisico esplosivo. Probabilmente sarebbe bastato questo per fare di Georgina Rodriguez una influencer su Instagram da oltre 6 ...

Lo sciopero dei lavoratori Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juve è genialmente ridicolo : L'affare Ronaldo non ha proprio niente a che vedere con i livelli stagnanti dei salari italiani, che riguardano un po' tutti i comparti della nostra economia. Semmai, esso dimostra come le ...

Le foto di Cristiano Ronaldo a Torino : Il nuovo giocatore della Juventus è arrivato in città ieri per le visite mediche e per la conferenza stampa di questa sera The post Le foto di Cristiano Ronaldo a Torino appeared first on Il Post.

Tutte le donne di Cristiano Ronaldo (e i pochi grandi amori) : Cristiano Ronaldo, bomber sul campo e in camera da letto. Tra pochi grandi amori e moltissimi flirt, veri o presunti, la fama del campione in quanto sex symbol è sempre andata di pari passo a quella di calciatore. Da bambino con i denti storti e l’acne, un po’ sovrappeso, bullizzato dai compagni, a calciatore tra i più pagati al mondo e venerati dal gentil sesso, il passo non è stato brevissimo, ma ha prodotto l’incantesimo. Adesso ...

Prince of FIFA : Cristiano Ronaldo cambia ruolo e rivoluziona la Serie A! : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

Lo sciopero Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juventus? Un flop clamoroso - si sono fermati in 5! : Cristiano Ronaldo ha fatto talmente tanto discutere da portare ad uno sciopero assurdo, fortunatamente non avallato dagli operai Fiat “Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%”. sono le parole ...

De Laurentiis : «Cristiano Ronaldo al Napoli? Operazione troppo complessa» : Il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della possibilità - poi sfumata - di vedere il portoghese sotto il Vesuvio. L'articolo De Laurentiis: «Cristiano Ronaldo al Napoli? Operazione troppo complessa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.