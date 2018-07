Cristiano Ronaldo Day | la conferenza stampa | “sono diverso da tutti gli altri” | poi un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si presenta : “Voglio lasciare il segno nella storia del club. Lotteremo per vincere Champions” : Una sfida: quella di “lasciare il segno nella storia della Juventus”. Che tradotto, a Torino, vuol dire principalmente alzare la Champions League, “un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere e spero di poter aiutare il club a vincere questa competizione”. Cristiano Ronaldo dice quasi subito quel che tutti i tifosi bianconeri volevano sentir dire alla stella portoghese durante la conferenza stampa di presentazione, ...

Napoli - la verità di De Laurentiis su Cristiano Ronaldo : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il patron parla a 360° di un affare che poteva essere e che non è stato, spiegando nel dettaglio modalità e motivazioni

Cristiano Ronaldo è bianconero : la copertina di FIFA 19 va cambiata : Il sogno dei tifosi bianconeri è ora diventato finalmente realtà: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. L’arrivo in Italia del fuoriclasse portoghese implica però un problema imprevisto per EA Sports, la società produttrice della serie di videogiochi FIFA dove ormai da due anni è lui ad essere presente in copertina. Pur mancando ancora […] L'articolo Cristiano Ronaldo è bianconero: la copertina di FIFA 19 va cambiata ...

