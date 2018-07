Cristiano Ronaldo alla Juve | la conferenza stampa | ' Scelta facile | un passo avanti nella

Fisco spagnolo : « Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» : Nonostante l'ultimo patteggiamento, il Fisco avvisa il portoghese, spiegando che controllerà il suo operato anche sul territorio italiano. L'articolo Fisco spagnolo : «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presentazione Cristiano Ronaldo - la mamma : “non è vero che volevo Manchester” : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus, si è da poco conclusa la conferenza stampa del portoghese. Presente anche Dolores Aveiro, mamma del calciatore che ha risposto alle domande della stampa, circa una sua vecchia dichiarazione dove ‘spingeva’ Ronaldo a tornare a Manchester: “No, assolutamente non è vero . Sono felicissima della scelta che ho fatto. Una nuova avventura, una ...

Cristiano Ronaldo incontra Sturaro - l’ironia pungente dei social : “un onore per CR7 stringere la mano a Stefano!” [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa da calciatore della Juventus, l’attenzione per l’arrivo a Torino di CR7 si è concentrata anche sull’incontro con Stefano Sturaro ! Rimbalza da qualche ora sui social la foto che vede Cristiano Ronaldo stringere la mano a Stefano Sturaro . Il neo acquisto della Juventus, oggi ha tenuto le visite mediche e la sua prima conferenza stampa da bianconero, ma ...

Cristiano Ronaldo si presenta : "Sono qui per lasciare il segno" : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus ormai da qualche giorno ma il fuoriclasse di Funchal ha svolto oggi le visite mediche di rito ed ha apposto la sua firma sul contratto quadriennale propostogli dal club bianconero. Alle 18:30 l'ex Real Madrid si è finalmente presentato ai suoi nuovi tifosi ed ha risposto alle domande dei giornalisti presenti durante l'attesissima conferenza stampa. Ecco come si è presentato all'Italia e ai ...