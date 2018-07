Crescita | Fmi taglia le attese sul 2018 e il 2019 | “L’incertezza politica peggiora le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Dopo S&P, anche il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime diper l’Italia per ile il. Secondo l’Fmi dopo il +1,5% del 2017, il Pil italiano crescerà quest’anno dell’1,2%, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Il prossimo anno lasi fermerà all’1%, cioè 0,1 punti in meno delle precedenti. La revisione al ribasso è legata agli “spread più ampi sui titoli di Stato e alle più strette condizioni finanziarie in seguito alla maggiore incertezzae che dovrebbero farsi sentire sulla domanda interna”. L’Italia, benché in fondo alla lista, non è però un caso isolato. Il Fondo Monetario Internazionale segnala in generale un “aumento dei rischi al ribasso, anche nel breve termine” con una espansione economica che – sebbene confermata a livello globale al 3,9% sia ...