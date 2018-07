eurogamer

: Crackdown 3: per un report il gioco è a un punto critico. #Crackdown3 - Eurogamer_it : Crackdown 3: per un report il gioco è a un punto critico. #Crackdown3 - tmb666 : La verità è che Crackdown 3 è condannato a uscire. Per una mera questione d'immagine, MS non può cancellarlo e quin… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nonostante si sia mostrato piuttosto migliorato nel corso dell'E3 2018,3 ha subito una serie di rinvii nel corso degli ultimi anni e alcune voci di corridoio si sono spinte a supporre che la cancellazione fosse imminente, per un videoche sembra davvero non riuscire a trovare pace.Ilha ora una finestra di lancio piuttosto precisa, fissata per il febbraio del 2019, e potremmo quindi pensare che il team sia riuscito a superare i problemi riuscendo a completare i lavori su questo tormentato titolo. Unsegnalato da Gamepur tende però a far evaporare l'ottimismo, dato che3 sarebbe stato descritto come in una "situazione critica" da parte di alcune fonti di Eurogamer.net."È il 2018 e3 è in una situazione critica", recita il. "Ha sofferto numerosi rinvii, è stato criticato online e si è vociferato che venisse cancellato. Dietro le ...