Cracco e lo scontrino esagerato | tutti contro  il consumatore | «Ha fatto bene | vai

Cracco - il conto salato di un cliente/ Lo scontrino su Facebook : rete indignata - “Vi piace fare i fighetti…” : Carlo Cracco , il conto salatissimo di un cliente postato sui social: lo scontrino postato su Facebook non convince la rete che s’indigna, “Vi piace fare i fighetti…” .(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Polemiche sullo scontrino Cracco : prezzi da mal di testa o bufala sul Café Felix di Milano? : Si è creato un vero e proprio caso in queste ore sui social a proposito di un presunto scontrino Cracco. Non parliamo tanto del ristorante, quanto dell'area Café Felix di Milano, quella in cui è possibile consumare una colazione. Nel dettaglio, si parla di prezzi assurdi, con una spremuta d'arancia che a quanto pare è stata pagata la bellezza di 27 euro da un utente che ha pubblicato immediatamente online la foto dello scontrino incriminato. ...