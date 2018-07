Cracco | cliente pubblica il conto salato ma la rete lo attacca

ilgiornale

: @NathanDelMare Ma perché andarci? Il problema non è cracco ma il cliente - marrabbio2 : @NathanDelMare Ma perché andarci? Il problema non è cracco ma il cliente - ERIKACOGNIGNI : @diodeglizilla 3 anni fa, in un ristorante a Milano, centro, ma non Galleria e non il Cracco della situazione, una… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Quarantuno euro. È la cifra sborsata da unper tre spremute d'arancia e due bottigliette di acqua. Unsì, ma forse neanche troppo se hai consumato da Carlo.Non deve essere stato della stessa idea ilche, indignato, hato la foto dello scontrino sui social network. Se sperava di raccogliere solidarietà per la cifra sborsata, l'uomo si è ritrovato sepolto da critiche e insulti. "A te, che con tutti i bar dove potevi prendere tre spremute e due acque sei voluto andare dain Galleria, e che poi pubblichi sdegnato lo scontrino: dovevi pagare almeno il doppio". "Avete voluto la bicicletta pedalate e zitti". "Fanno benissimo a spennarvi così: vi piace fare i fighetti... avreste dovuto lasciare anche la mancia, giusto per essere allineati". Hanno commentato gli utenti su Facebook.IlIn particolare, ilha pagato 41 euro: 27 euro per ...