CR7 | Qui per lasciare il segno

Juventus - ecco CR7 : “Qui per scrivere la storia. 33 anni? Io sono diverso dagli altri” : ecco CR7- Cristiano Ronaldo si presenta al suo nuovo pubblico. Sala stampa presa d’assalto. Oltre 200 giornalisti accreditati. Cristiano Ronaldo è stato chiaro e diretto. “SCELTA SEMPLICE” “È stata una decisione facile per la dimensione del club. Un passo molto importante per la mia carriera. E’ il miglior club italiano, un grande allenatore, un grande […] L'articolo Juventus, ecco CR7: “Qui per scrivere ...

Juve e le altre : l'arrivo di CR7 mette le ali alla campagna acquisti : Quel mondo che, per il momento, non riguarda il Milan, impegnato principalmente a ristrutturarsi dopo il caos Yonghong Li. Uscito di scena il cinese, l'ufficialità ci sarà solo dopo il CdA del 21 ...

Juve - Caldara : "CR7? Non vedo l'ora di allenarmi con lui. Qui c'è una mentalità vincente" : La grandezza di CR7 la cogli da tanti aspetti. Il volto di Mattia Caldara si illumina quando parla del portoghese e molte domande nella sue prima conferenza stampa da giocatore della Juventus vanno in ...

Fca - la Juve acquista CR7 e Usb proclama 2 giorni sciopero a Melfi : Roma, 11 lug., askanews, - La Juventus acquista Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, ma gli operai dello stabilimento Fca di Melfi non la prendono bene. L'Unione sindacale di base, Usb, ha infatti ...

Con CR7 la Juventus non ha acquistato solo un calciatore - ma ha acquisito un'azienda : Con Cristiano Ronaldo, la Juve non ha acquistato solo il calciatore più forte del mondo, ma l'azienda che fa capo allo stesso. Lo dicono, prima di tutto, le cifre sborsate: 105 milioni di euro al Real Madrid e 130 per quattro anni a Ronaldo. E se nel calcio europeo c'è chi è stato pagato di più (Neymar, per esempio, 222 milioni al Barcellona, 50 all'anno al calciatore), nel mondo non esiste nessuno che muova un ...

CR7? Il 5° acquisto più costoso della storia del calcio. Ecco i primi dieci : 105 milioni di euro. Netti. Tanto è costato alla Juventus l'acquisto di Cristiano Ronaldo , il colpo più costoso della storia del club bianconero. Non della storia del calcio, visto che c'è chi è ...

Piazza Affari in rialzo : schizza il titolo della Juventus dopo l'acquisto di CR7 : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in rialzo la seconda seduta di scambi della settimana, con gli industriali Brembo e Cnh tra i titoli migliori del listino principale. Il Mib ha chiuso in rialzo dello 0,1% a 22.057,30...