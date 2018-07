Contro gli sprechi imballaggio salva frutta

Microsoft Edge meglio di Chrome e Firefox Contro il phishing e i malware : Che Microsoft, con il suo browser Edge, abbia fatto un ottimo lavoro sul fronte della sicurezza non è di certo un segreto e lo ha dimostrato anche con dei test effettuati in proprio. Se però non vi fidate del Colosso di Redmond, potete osservare l’ultima analisi pubblicata da una società di terze parti. Naked Security Labs, una compagnia esperta nel campo della sicurezza informatica, ha recentemente condotto uno studio per analizzare i ...

Spari Contro la casa di un giornalista : "Tre proiettili nella camera dei figli" : Colpi di pistola nella notte a Padova contro la casa di Ario Gervasutti, ex direttore de Il Giornale di Vicenza e attualmente giornalista de Il Gazzettino. Secondo alcune testimonianze, verso le 2, contro l'abitazione...

Gioconda in maglia francese - rivolta social Contro il Louvre : ... un numero indefinito di post e fotografie sull'uso - e il non uso, soprattutto - del bidet e battutine al vetriolo sulla cronaca recente : "Se volete - sfottono gli italiani - vi vendiamo anche le ...

Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino/ Ultime notizie : stop di 24 ore Contro i 260 licenziamenti : Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino: stop di 24 ore di tutti i mezzi pubblici contro i 260 licenziamenti annunciati dall'azienda entro il 2019. Fasce orarie di garanzia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Toscana - consigliere della Lega Contro i bagnini : "Perché arrivano dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...

Nel sud dell’Iraq si protesta Contro il governo centrale - almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia : Da una settimana nel sud dell’Iraq ci sono proteste contro il pessimo livello dei servizi offerti dal governo iracheno ai suoi cittadini, tra cui la scarsità di acqua potabile e di elettricità, l’elevato inquinamento e il persistente problema della disoccupazione. The post Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale, almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia appeared first on Il Post.

Toscana - consigliere della Lega Contro i bagnini : "Perché arrivano dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...

Toscana - consigliere regionale della Lega Contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Livorno - consigliere della Lega Contro i bagnini : “Perché arrivano dalla Sicilia?” : Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Perché arrivano dalla Sicilia?” Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Perché arrivano dalla Sicilia?” Continua a leggere L'articolo Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Perché arrivano dalla Sicilia?” proviene da NewsGo.

Decreto Dignità : sContro Governo-Boeri sugli 8 mila posti di lavoro persi : Il rapporto non era proprio di quelli più idilliaci, ma ora il Decreto Dignità ha innalzato i toni dello scontro tra i leader del governo Conte – Salvini e Di Maio – e il titolare dell’Inps, Tito Boeri. Al centro del duello, quella relazione tecnica allegata “dall’ignota manina”, in cui si avverte il Governo che questo Decreto causerà l’emorragia di 8 mila posti di lavoro all’anno. Decreto Dignità: Di Maio apre la caccia alla ...

Toscana - consigliere regionale Contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Governo Contro Boeri : "Io resto al mio posto - mi caccino se vogliono". Di Maio frena Salvini : "Se mi vogliono cacciare, mi caccino. Io però resto al mio posto". È il pensiero che i principali quotidiani nazionali attribuiscono a Tito Boeri, presidente dell'Inps finito sotto accusa per la "manina" che avrebbe corretto la relazione tecnica del Decreto Dignità, inserendo la tabella in cui si preveda la perdita di 8 mila posti di lavoro l'anno per effetto delle misure previste nel provvedimento.Boeri è determinato ...

Livorno - consigliere della Lega Contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Sono siciliani, non li vogliamo” Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Sono siciliani, non li vogliamo” Continua a leggere L'articolo Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Sono siciliani, non li vogliamo” proviene da NewsGo.

Mondiali Russia 2018 - Modric orgoglioso della sua Croazia : “siamo stati la squadra migliore per gran parte dell’inContro” : Il capitano della Croazia ha parlato ai media del proprio Paese dopo la sconfitta in finale contro la Francia, palesando amarezza e orgoglio Una sconfitta che fa male, un colpo duro da digerire soprattutto per quanto visto in campo. La Croazia esce a testa altissima dalla finale dei Mondiali di Russia 2018, dimostrando orgoglio anche dopo questo tremendo ko. AFP PHOTO / Jewel SAMAD / A metterci la faccia non poteva che essere Luka Modric, ...