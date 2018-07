Contro Boeri | Inps | ' che rema contro' su contratti e pensioni | fronte unito

Boeri - M5s Contro/ Di Maio - "Via da Inps? Valuteremo' : Dl Dignità inizia iter parlamentare - pronti emendamenti : Di Maio-Salvini-Tria contro Boeri: 'dimettiti'. Presidente Inps, 'virgolettati Corriere non sono miei, fake news', la replica sul decreto Dignità.

Decreto Dignità - il perché dello sContro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

Boeri dall’idillio con il M5S allo sContro con Salvini : ecco il profilo del n.1 dell’Inps : C'eravamo tanto amati. Quello tra il M5S e Tito Boeri è stato finora un rapporto quasi idilliaco. Nella scorsa legislatura più si deteriorava il rapporto tra il presidente dell'Inps e...

SContro Di Maio-Boeri - Fico : “Complotto in decreto dignità? Se lo dice Luigi ci credo” : “Un passo indietro di Boeri? Boeri è il presidente dell’Inps, parlerà con Conte di questo, non con me. Se c’è stato un complotto? Questo dovete chiederlo a Luigi. Però se Luigi ha detto così io ci credo”. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della visita nel carcere di Poggioreale, a Napoli, sul caso delle cifre, contenute nella relazione tecnica del decreto voluto da Luigi Di Maio, secondo le quali ...

Mastropasqua fu cacciato dall'Inps Spoil system inaugurato da Monti Boeri e lo sContro politici-burocrati : Il decreto "dignità" non giunge nemmeno sul tavolo del Quirinale per la firma del Capo dello Stato e "magicamente" compare una relazione tecnica in cui vengono previsti 80 mila posti di lavoro in meno in 10 anni Segui su affaritaliani.it

Decreto Dignità : sContro Governo-Boeri sugli 8 mila posti di lavoro persi : Il rapporto non era proprio di quelli più idilliaci, ma ora il Decreto Dignità ha innalzato i toni dello scontro tra i leader del governo Conte – Salvini e Di Maio – e il titolare dell’Inps, Tito Boeri. Al centro del duello, quella relazione tecnica allegata “dall’ignota manina”, in cui si avverte il Governo che questo Decreto causerà l’emorragia di 8 mila posti di lavoro all’anno. Decreto Dignità: Di Maio apre la caccia alla ...

Governo Contro Boeri : "Io resto al mio posto - mi caccino se vogliono". Di Maio frena Salvini : "Se mi vogliono cacciare, mi caccino. Io però resto al mio posto". È il pensiero che i principali quotidiani nazionali attribuiscono a Tito Boeri, presidente dell'Inps finito sotto accusa per la "manina" che avrebbe corretto la relazione tecnica del Decreto Dignità, inserendo la tabella in cui si preveda la perdita di 8 mila posti di lavoro l'anno per effetto delle misure previste nel provvedimento.Boeri è determinato ...