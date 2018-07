Contratti PPA rinnovabili | pro e contro di accordi a 35 anni

Corte dei Conti - scarsa attenzione PA su procedure per appalti e Contratti secretati : Teleborsa, - scarsa attenzione delle Amministrazioni Pubbliche sui cosiddetti " contratti secretati " . Lo dice una relazione della Corte dei Conti al Parlamento, stilata su un'indagine che ha preso in ...

Torino - Appendino nomina un “presidio per la legalità” : tre toghe controlleranno appalti - Contratti e conflitti d’interesse : In un momento di difficoltà, tra indagini che si chiudono e nuovi accertamenti, la sindaca di Torino Chiara Appendino si dota di un “presidio per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa” con tre toghe: un ex magistrato, l’ex presidente della Corte d’appello Arturo Soprano, e due avvocati, la presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati Michela Malerba e il suo predecessore Mario Napoli. “Cercheremo di incidere sul ...