Conte saluta il Chelsea | il comunicato stampa per dire addio ai Blues

sportfair

: Conte saluta il Chelsea: 'Ricordi che porto con me nella mia prossima sfida' - - ItaSportPress : Conte saluta il Chelsea: 'Ricordi che porto con me nella mia prossima sfida' - - _DAGOSPIA_ : IL CHELSEA SALUTA CONTE (E NON GLI DICE GRAZIE)LA STORIA PROSEGUE IN TRIBUNALE? ARRIVA SARRI - _DAGOSPIA_ : IL CHELSEA SALUTA CONTE (E NON GLI DICE GRAZIE)LA STORIA PROSEGUE IN TRIBUNALE? ARRIVA SARRI -

(Di lunedì 16 luglio 2018)diceal, club con il quale ha raggiunto vittorie e si è tolto diverse soddisfazioni nei due anni trascorsi in quel di Londra Antonioha deciso di rompere il silenzio, affidandosi ad unperre i tifosi del. “Voglio ringraziare tutti i miei amici alper il loro duro lavoro e supporto negli ultimi due anni, che ci ha permesso di vincere insieme Premier League e FA Cup. Ai giocatori, il cui talento e impegno sono stati importanti per i nostri successi, dico grazie di tutto. E’ stato un piacere lavorare con loro ogni giorno. Al mio staff, che ha sempre lavorato sodo, devograzie e ben fatto per la loro professionalità e dedizione. Ho apprezzato molto il mio tempo in Inghilterra e a Londra e voglio ringraziare i tifosi delche sono stati straordinari con me e la mia famiglia. E’ stato ...