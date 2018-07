Conte a sant' Egidio incontra comunità

Palermo - al via il 394° Festino di Santa Rosalia : Leo Gullotta racConterà i momenti del grande spettacolo : Tra gli spettacoli più importanti per il suo elevato valore sociale c'è "Rosalia è Palermo", messo in scena il 12 e 13 luglio, alle 21.00, a Piazza Monte di Pietà, dalla Compagnia Teatrale dei ...

Chi è la suocera di Giuseppe Conte? Dai film di Tinto Brass all’anonimato - Ewa Aulin ed il suo ‘interessante’ passato : Una suocera celebre per Giuseppe Conte: ecco chi è la madre di Olivia Paladino, fidanzata del neo Presidente del Consiglio italiano Si scava nel privato del neo Premier Giuseppe Conte. La vita sentimentale del Presidente del Consiglio italiano viene a galla e rivela particolari interessanti. Dopo la fine del matrimonio con Valentina Fico, il politico ha iniziato una relazione con la bella e giovane Editorial Manager del Plaza Hotel di Roma, ...

Governo - Conte : “Addolorato per attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

Governo : Delrio - dimenticanza Conte su Piersanti Mattarella intollerabile (2) : (AdnKronos) – “Non faccio psicanalisi al presidente del Consiglio”, ma ieri in Aula per Delrio Conte “ha usato parole generiche” con “assenze molto gravi, le cose che ha detto hanno sconcertato tutti”, così come “la poca attenzione all’Aula in cui sedeva. Anche il fatto che si definisca ‘difensore del popolo’, il popolo viene difeso dalle istituzioni repubblicane, non da lui, lui ...

