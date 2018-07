Con Putin Trump abbraccia la dottrina “blame America first”

InContro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Bene l'inContro tra Trump e Putin - ma la prossima volta ci deve essere anche l'Europa. Parla Castellaneta : La questione non è tanto il rapporto di Usa e Israele con l'Iran, quanto piuttosto il rapporto di questo con l'intero mondo occidentale. Si deve creare un tavolo negoziale in cui tutti i problemi ...

Repubblicani all'attacco di Trump dopo il vertice di Helsinki Con Putin. Il senatore Flake : "vergognoso" : Fioccano le polemiche negli Stati Uniti a margine dell'incontro di Helsinki tra il presidente Trump e il collega russo Vladimir Putin. Con i primi commenti, al veleno, che arrivano inaspettatamente dal fronte repubblicano: "Mai avrei pensato di vedere il giorno in cui il nostro presidente americano, accanto al presidente russo, incolpa gli Stati Uniti per una aggressione russa. È vergognoso", ha tuonato su twitter il senatore Jeff Flake. ...

Russia 2018 - Trump si congratula Con Putin : “uno dei migliori mondiali” : MONDIALI Russia 2018- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con il suo omologo russo Vladimir Putin, per aver ospitato la Coppa del Mondo di calcio all’inizio dell’atteso summit di Helsinki. “Mi piacerebbe congratularmi con te per l’ottima edizione della Coppa del Mondo, una delle migliori in assoluto. E anche per la tua squadra che sta facendo così bene”, ha detto Trump, rivelando di ...

Vertice Trump-Putin a Helsinki : "Andare d'accordo Con la Russia è una cosa positiva" : ...

Trump : «Il Russiagate una farsa - Putin mi ha Convinto» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: "Fascisti"

A Helsinki faccia a faccia Con Putin per oltre due ore. Trump : "Inizio molto buono" : "Il mondo ci sta osservando". "E' bello essere qui con te", aveva affermato ancora rivolto a Vladimir Putin, stringendogli la mano. Trump ha incontrato Vladimir Putin nell'attesissimo faccia a faccia ...

Trump - Con Putin 'inizio molto buono' : ANSA, - WASHINGTON, 16 LUG - "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Lo ha detto il presidente degli Stati uniti Donald Trump dopo il faccia a faccia di oltre due ore da solo con Vladimir ...

Trump da Helsinki auspica un buon rapporto Con Putin : Teleborsa, - "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa". E' questo l'...

Al via il summit di Helsinki. Trump : 'Bello essere qui Con te'. Putin : 'Ora parliamoci sul serio'. Ecco tutti i dossier caldi : "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa" . Lo ha detto il presidente Usa ...

Putin: 25 milioni di cyber-attacchi contro Russia durante i Mondiali

