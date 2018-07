Commissione | La Libia non è un porto sicuro | Salvini | Allora

blogo

(Di lunedì 16 luglio 2018) LaEuropea ha subito bocciato "l'idea" di Matteo. Ieri il Ministro dell'Interno ha parlato da Mosca, dove era andato anche per assistere alla finale dei Mondiali. Dalla Capitale russaha avanzato la sua proposta per riportare le imbarcazioni dei migranti indietro verso il luogo di partenza: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C'è questa ipocrisia di fondo in Europa in base alla quale si danno soldi ai libici, si forniscono le motovedette e si addestra la Guardia Costiera ma poi si ritiene launnon. Bisogna aiutare laa garantire i diritti umani e a creare canali per accogliere in loco dall'altra parte del Mediterraneo le richieste di asilo". Il prossimo 18 luglioè quindi pronto a ridiscutere l'Operazione Sophia che reputa 'suicida': "Ridiscutere sulla firma suicida del 2015, di cui ...