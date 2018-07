Comincia il processo per falso alla sindaca Raggi | che è attesa in aula

agi

: ALDO MORO: COMINCIA IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE #Aldo Moro - Torol77 : ALDO MORO: COMINCIA IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE #Aldo Moro - panicattheputh : Ma vogliamo parlare dell'impegno che ci mette in tutto ciò che fa? Oppure quando è al pianoforte e comincia a suona… - Torol77 : ALDO MORO: COMINCIA IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE #Aldo Moro -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Quella si apre sarà una settimana importante, dal punto di vista giudiziario, per ladi Roma Virginia. Ildavanti al tribunale monocratico, che la vede imputata diin relazionenomina di Renato Marra a capo della Direzione Turismo del Campidoglio, entra nel vivo con la testimonianza di tre poliziotti che avviarono i primi accertamenti su delega della Procura di Roma. Quella nomina, prima congelata e poi revocata ancheluce dell'arresto per corruzione (in concorso con l'imprenditore Sergio Scarpellini per un'altra vicenda) di Raffaele Marra, fratello del primo nonché braccio destro (all'epoca) della stessa, fece molto scalpore. Il pm Francesco Dall'Olio è convinto che laabbia dichiarato ilall'allora responsabile dell'Anticorruzione del Campidoglio Mariarosa Turchi ...