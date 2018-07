Come riconoscere ed evitare le estensioni Chrome malevole

Politologo svela perché a Washington conviene non riconoscere la Crimea Come Russia - : La Crimea appartiene alla Russia, indipendentemente dal fatto che sia approvato negli Stati Uniti o no, ha detto il Politologo Ivan Mezyuho a RT, commentando le parole del rappresentante speciale del ...

Il modo (semplice e geniale) per riconoscere un buon coComero : Appartiene alla famiglia delle zucche ed è forse il più caratteristico frutto d'estate. Parliamo del cocomero, o anguria, capace di riapportare sali minerali ed acqua che il caldo induce a perdere. Ma come...

"Ho visto tre luci in cielo". L'astronomo ha spiegato Come riconoscere gli UFO - : La gente si interessa a questa scienza a livello amatoriale. Non hanno mai cercato di migliorare le loro conoscenze e di capire davvero quello che si verifica nello spazio. Hanno dei preconcetti: ...

Ecco Come riconoscere se una risata è sincera o no : Alcune risate si accendono per una sincera ilarità, sono più genuine di altre. Ci sono poi quelle impostate o, come si suol dire, di circostanza. Un nuovo studio appena pubblicato su Psychological Science, dice che siamo in grado di distinguere le prime dalle seconde anche dal solo suono, e questo in maniera indipendente dalla cultura cui apparteniamo. L’indagine, che ha coinvolto quasi 900 persone provenienti da sei regioni del mondo (e ...

Lezioni dalla Germania? Come imparare a riconoscere il vero interesse nazionale : La risposta di Sinn, uscita in prima edizione nel 2003 e recepita nel programma di Angela Merkel , si concentrava però sui compiti a casa, sul funzionamento dell'economia sociale di mercato: ...

Ursnif ritorna : Come riconoscere mail con il malware che ruba dati bancari : Secondo Cybsec Enterprice, una società italiana di sicurezza informatica, Ursnif, malware che ruba i dati bancari, si sta diffondendo tramite il più tipico degli attacchi phishing. Nel 2018 siamo ancora a dover porre all’attenzione degli utenti di non aprire qualunque allegato presente in qualunque mail si riceva. Ursnif: attenzione alle e-mail È la classica tecnica utilizzata ormai da anni e che permette di accedere ai dati presenti sul ...

Le api sanno riconoscere lo 0 / Come può cambiare il mondo grazie a questa scoperta? : Le api sanno riconoscere lo 0, un concetto per noi così semplice, ma così complesso se si considera che il loro cervello presenta davvero moltissimi neuroni in meno di quello dell'uomo.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:16:00 GMT)

Stress o ansia patologica - ecco Come riconoscere le differenze : Lo Stress fa inevitabilmente parte della vita quotidiana. Per quanto possa risultare fastidioso, sentirsi sotto pressione può dare tuttavia la spinta per impegnarsi strenuamente e raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Troppo spesso però quando parliamo di noi stessi ci definiamo Stressati o ansiosi, dando a entrambe le parole lo stesso significato. Ci sono invece differenze fondamentali tra Stress e ansia che è bene conoscere per ...

Come riconoscere le piante con le app per Android e iPhone : Stai passeggiando in un bosco o in un prato e vorresti ricavare ogni informazione possibile sui fiori e le piante che incontri? Puoi scattare una foto e farti aiutare da un vivaista o da un botanico mostrandogli la foto, oppure puoi provare ad identificare le piante e i fiori aiutandoti con alcune comode app disponibili […] Come riconoscere le piante con le app per Android e iPhone

Come riconoscere le piante con le app per Android e iPhone : Stai passeggiando in un bosco o in un prato e vorresti ricavare ogni informazione possibile sui fiori e le piante che incontri? Puoi scattare una foto e farti aiutare da un vivaista o da un botanico mostrandogli la foto, oppure puoi provare ad identificare le piante e i fiori aiutandoti con alcune comode app disponibili […] Come riconoscere le piante con le app per Android e iPhone