Padova - 5 Colpi pistola contro la casa del giornalista Gervasutti : Ario Gervasutti, 55 anni friulano di Palmanova, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo al Gazzettino per poi lavorare a Milano e rientrare in Veneto per dirigere Il Giornale di ...

Padova - cinque Colpi di pistola contro abitazione di un giornalista - : Si tratta di Ario Gervasutti, ex direttore de Il 'Giornale di Vicenza', ora al 'Gazzettino'. Sembra che tre proiettili abbiano raggiunto la stanza del figlio. Non ci sono feriti. Solidarietà di Zaia: "...

Padova - cinque Colpi di pistola contro abitazione di un giornalista : Padova, cinque colpi di pistola contro abitazione di un giornalista Si tratta di Ario Gervasutti, ex direttore de Il 'Giornale di Vicenza', ora al 'Gazzettino'. Sembra che tre proiettili abbiano raggiunto la stanza del figlio. Non ci sono feriti. Solidarietà di Zaia: “Episodio gravissimo, che va condannato senza se e senza ...

Colpi di pistola contro la casa di un giornalista del Gazzettino. Solidarietà da Salvini e Zaia : Cinque Colpi di pistola sono stati sparati, nella notte, a Padova contro la casa del giornalista Ario Gervasutti, ex direttore de Il 'Giornale di Vicenza', ora nell'ufficio centrale del 'Gazzettino'. Tre dei cinque proiettili si sono conficcati nella camera del figlio. Nessuno è rimasto ferito. L'abitazione si trova nell'immediata periferia della città, a Chiesanuova. Il fatto è avvenuto poco prima delle 2. Ancora ...

Paura nella notte : 5 Colpi di pistola contro la casa del giornalista Gervasutti : Attentato nella notte a Padova in zona Chiesanuova contro la casa del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti : pochi minuti prima delle 2 sono stati sparati 5 colpi di pistola in rapida ...

Padova. Colpi di pistola contro casa del giornalista Ario Gervasutti : Una gravissima intimidazione. Cinque Colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa da sconosciuti a Padova contro l’abitazione del

Ario Gervasutti - attentato al giornalista del Gazzettino/ Padova ultime notizie : Colpi di pistola contro casa : Padova, attentato al giornalista Ario Gervasutti del Gazzettino: ultime notizie, 5 colpi di pistola sparati contro la casa in piena notte. Mistero sui responsabili, il messaggio di Zaia(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:54:00 GMT)

Cremona - 43enne peruviano ucciso in strada con tre Colpi di pistola : Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Continua a leggere L'articolo Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola proviene da NewsGo.

PANDINO - 43ENNE UCCISO A Colpi DI PISTOLA DAVANTI ALLA COMPAGNA/ Ultime notizie : "Ucciderà anche mia figlia" : 43ENNE UCCISO a PANDINO DAVANTI ALLA COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Pandino - 43enne ucciso a Colpi di pistola davanti alla compagna/ Ultime notizie : vittima di Cologno Monzese : 43enne ucciso a Pandino davanti alla compagna. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:48:00 GMT)

PANDINO - 43ENNE UCCISO A Colpi DI PISTOLA DAVANTI ALLA COMPAGNA/ Ultime notizie : preso presunto omicida : 43ENNE UCCISO a PANDINO DAVANTI ALLA COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Cremona - 43enne peruviano ucciso in strada con tre Colpi di pistola : Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Continua a leggere L'articolo Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola proviene da NewsGo.

Cremona - 43enne ucciso in strada a Colpi di pistola : Cremona, 43enne ucciso in strada a colpi di pistola Cremona, 43enne ucciso in strada a colpi di pistola Continua a leggere L'articolo Cremona, 43enne ucciso in strada a colpi di pistola proviene da NewsGo.

Napoli - lite per viabilità nella notte : esplosi tre Colpi di pistola : Tre colpi di pistola, esplosi per intimorire l'uomo con cui aveva appena avuto un diverbio. La Polizia di Stato è sulle tracce del 'pistolero' che ha sparato questa notte in via Casanova, nel ...