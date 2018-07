Colpi di pistola contro la casa di un giornalista del Gazzettino Solidarietà da Salvini

Paura nella notte : 5 Colpi di pistola contro la casa del giornalista Gervasutti : Attentato nella notte a Padova in zona Chiesanuova contro la casa del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti : pochi minuti prima delle 2 sono stati sparati 5 colpi di pistola in rapida ...

Cremona - 43enne peruviano ucciso in strada con tre Colpi di pistola : Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Continua a leggere L'articolo Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola proviene da NewsGo.

PANDINO - 43ENNE UCCISO A Colpi DI PISTOLA DAVANTI ALLA COMPAGNA/ Ultime notizie : "Ucciderà anche mia figlia" : 43ENNE UCCISO a PANDINO DAVANTI ALLA COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Napoli - lite per viabilità nella notte : esplosi tre Colpi di pistola : Tre colpi di pistola, esplosi per intimorire l'uomo con cui aveva appena avuto un diverbio. La Polizia di Stato è sulle tracce del 'pistolero' che ha sparato questa notte in via Casanova, nel ...

Colpi di pistola ad aria compressa contro stranieri : Martedì sera a Latina Scalo (frazione del Comune di Latina), intorno alle ore 19:40, 2 uomini nigeriani sono rimasti feriti dai Colpi di una pistola ad aria compressa sparati da un auto in corsa. Stando alle ricostruzioni dei testimoni, un'Alfa 155 con 3 persone a bordo ha rallentato in corrispondenza della fermata dell'autobus, atteso da un gruppetto di migranti nigeriani, e dall'interno della stessa auto sono partiti diversi Colpi che hanno ...

Napoli - 'stesa' nella notte a Monte di Dio - esplosi 18 Colpi di pistola : ferito un parcheggiatore abusivo : Diciotto colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte da sconosciuti in via Supportico d'Astuti, in zona Monte di Dio, a Napoli. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che ha ...

