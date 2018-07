stranotizie

: Coldiretti Napoli Andrea D’Ambra nuovo presidente: “Sempre più giovani puntano su terra e identità” - #Coldiretti… - zazoomblog : Coldiretti Napoli Andrea D’Ambra nuovo presidente: “Sempre più giovani puntano su terra e identità” - #Coldiretti… - umbriatweets : Avete letto? Coldiretti Napoli, Andrea D’Ambra nuovo presidente: “Sempre più giovani puntano su terra e identità”… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) L'agricoltura può e deve rappresentare per la provincia diun'occasione straordinaria per la capacità di creare economia, per il ruolo di difesa del patrimonio naturale e del paesaggio, e ...