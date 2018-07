Cold case risolto dopo 30 anni grazie al DNA : preso l’orco che stuprò e uccise la piccola April : April , 8 anni , è scomparsa mentre stava tornando da casa di un'amica il venerdì santo del 1988 a Fort Waine, nello stato dell'Indiana. Il suo corpo venne trovato tre giorni dopo in un fossato, con evidenti segni di violenza sessuale. dopo 30 anni il suo assassino è stato trovato grazie al DNA. "Siete qui per April " ha detto agli agenti che sono andati ad arrestarlo nella sua roulotte.Continua a leggere

Ravenna - ‘Cold case’ riaperto : tre indagati per l’omicidio di un carabiniere nel 1987 : Sono passati 31 anni dalla morte di Pier Paolo Minguzzi. Il ragazzo, che apparteneva ad una ricca famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine in provincia di Ravenna, non fece ritorno a casa la sera di Pasquetta del 1987. Quel 21 aprile il giovane, studente universitario e militare di leva nei Carabinieri, fu rapito al ritorno da casa della sua ragazza. Dieci giorni dopo fu ucciso in una stalla abbandonata a Vaccolino, nei dintorni di ...