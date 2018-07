Cogne | al via lo svuotamento del lago glaciale del Grand Croux

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Al via le operazioni preliminari alloprogrammato deldel, nel comune di: l'intervento è necessario per evitare il rischio di scaricamento improvviso di 55-70mila metri cubi d'acqua nel torrente di Valnontey, per evitare danni alle infrastrutture e problemi di incolumità pubblica. Verranno impiegate 6-8 idrovore e lodovrebbe fare registrare i primi risultati tra sette-dieci giorni: l'obiettivo è abbassare il livello di 5 metri. Due anni fa, ad agosto, in soli 10 minuti circa 5mila metri cubi di acqua ingrossarono il torrente di Valnontey: diverse persone rimasero bloccate a causa della piena e vennero evacuate con l'elicottero.