Clamoroso | Bari e Cesena dicono addio alla Serie B | salta la loro iscrizione

Clamoroso in Serie B : la Covisoc esclude Bari - Avellino e Cesena : In caso di responso avverso, le società escluse avranno ancora la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il 26 Luglio . Walter Taccone , presidente dell' Avellino , ...

Clamoroso Bari - club a serio rischio fallimento : è corsa contro il tempo! : Bari alle prese con il rischio fallimento che incombe sul club pugliese, la società adesso rischia la messa in liquidazione Dai playoff al fallimento il passo è breve. Il Bari sta rischiando davvero grosso ed ora è partita una corsa contro il tempo per mettere una pezza ad una situazione economica non certo idilliaca. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Bari entro il 18 giugno non dovesse riuscire a ripianare perdite per 5,3 milioni di ...