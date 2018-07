Cittadini del mondo

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai Cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche: i banchieri della City accusano la ...

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai Cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche:?i banchieri della City accusano la May di danneggiare le banche britanniche. Il white paper propone un’area di libero scambio per le merci con la Ue e un’Unione doganale di fatto. Finisce la libera circolazione delle persone ma Londra vuole restare aperta a businessmen, studenti e lavoratori ...

F1 - slitta la chiusura dell’accordo con il Gp di Miami : l’opposizione dei Cittadini alla base del rinvio : Le parti avrebbero dovuto chiudere l’accordo entro l’inizio di luglio, ma l’opposizione dei cittadini pare abbia rallentato la questione La città di Miami non ha rispettato il termine per finalizzare un contratto per una gara di Formula 1 il prossimo anno – ma il Gran Premio potrebbe ancora aver luogo nonostante questo, secondo quanto riporta la rivista Forbes. I responsabili della città di Miami hanno dato il via ...

'Cristiani Cittadini a pieno titolo del Medio Oriente' : Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: 'Sono forse io il custode di mio fratello?', Gen 4,9,. L'indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che ...

Roma - Raggi pubblica filmato dello “scroccone sul bus” : “Ecco cosa accade quando i Cittadini onesti lo scoprono” : “Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli ‘scrocconi'”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook postando il video che immortala le reazioni, a bordo di un autobus della capitale, di fronte ad un passeggero senza biglietto alle prese con il controllore e con un altro cittadino che lo ‘rimprovera‘: “O fai il biglietto o ...

Torna il torneo 'Porta del Salento' : invasione di ragazzini nei parchi Cittadini : Il futuro sono i nostri ragazzi che hanno una missione: cambiare questo mondo dove regna l'indifferenza verso il prossimo, verso il colore diverso della pelle, verso religioni diverse. Noi siamo ...

L'idea di Beppe Grillo per la riforma del Senato : "Una camera di Cittadini. Estratti a sorte" : ... come per ogni suo altro sinonimo - veramente rappresentativo della societa', significherebbe la fine dei politici e della politica come l'abbiamo sempre pensata". Ecco allora "una seconda camera nel ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono Cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono Cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : sì alla delibera dopo la mobilitazione dei Cittadini sui social : Nadia Toffa , conduttrice della trasmissione Le Iene ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Consiglio comunale di Taranto. Il provvedimento fa seguito all'approvazione, nel febbraio scorso, della ...

«I Cittadini non sono i proprietari della nazione. E neanche Salvini » : In questi anni la sinistra ha ridotto la politica a pura amministrazione, pura governance. Per questo ha assoluto bisogno di confrontarsi con gli intellettuali. Sento ancora riferimenti culturali ...

Il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia : “Flat tax per le imprese già ad agosto - poi per i Cittadini” : La flat tax si farà per gradi: si inizierà, già ad agosto, con le piccole e medie imprese, proseguendo poi con le più grandi e infine con le persone. Ad annunciarlo è il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. "La flat tax è nel programma ed entro la legislatura si farà, ma per gradi", assicura l'esponente della Lega.Continua a leggere

Arrestano due spacciatori in Cittadella - carabinieri applauditi dai Cittadini : Cade in bici con il figlio piccolo: bimbo illeso, il padre in eliambulanza a Parma 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Guardia giurata litiga con il vicino poi ...

Migranti - Friuli Venezia Giulia taglia un milione sul fronte dell’accoglienza : “Ridistribuire risorse a Cittadini” : Lo aveva annunciato e ha cominciato, puntualmente, a metterlo in pratica. Il neo governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (nella foto con Matteo Salvini), fin dai primi giorni dopo l’insediamento si era schierato contro l’accoglienza diffusa dei profughi, sostenendo che va incentivato il rientro volontario a casa degli extracomunitari. Così la giunta regionale ha sfornato una delibera che taglia di oltre ...