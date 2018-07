Cina - +1 - 8% pil secondo trimestre : ANSA, - PECHINO, 16 LUG - La Cina, nel pieno delle tensioni commerciali con gli Usa, segna nel secondo trimestre del 2018 un Pil in crescita dell'1,8% su base congiunturale e del 6,7% su base annua: i ...

VacCinazione Hpv contro il papilloma virus - crollo delle percentuali anche in Liguria : Il papilloma virus si trasmette per via sessuale, quindi è praticamente impossibile debellarlo senza l'aiuto della scienza. È stato dimostrato che se l'intera popolazione di ragazze di 12 anni , l'...

Dazi - Trump manda in tilt i mercati/ Scontro con la Cina : battuta d'arresto per il pil Usa : Dazi, Trump manda in tilt i mercati: lo Scontro commerciale con la Cina provoca una battuta d'arresto per il Pil degli Stati Uniti, le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Cina : per Fitch da debito corporate rischi a ribasso su Pil : ... Fitch prevede che i prezzi di metalli e petrolio possano calare del 5-10% considerando il ruolo della Cina di maggiore consumatore di commodity al mondo. , RR - www.ftaonline.com,

Fipili - incidente all'altezza di CasCina - coinvolti due motociclisti : Cascina , Pisa, , 3 giugno 2018 - incidente nel pomeriggio di domenica 3 giugno sulla Firenze-Pisa-Livorno , sul ramo pisano della grande arteria toscana. Una moto ha frenato bruscamente di fronte a ...

CLASSIFICA MOTOGP / Mondiale Piloti - Gp Italia 2018 (Mugello) : Marquez resta 1^ Valentino Rossi lo avviCina : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MediCina - epilessia resistente : al Neuromed impiantato un nuovo dispositivo : Dalla ricerca nuove armi contro l’epilessia resistente ai Medicinali. impiantato per la prima volta in Italia, presso l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), un nuovo dispositivo per la stimolazione del nervo vago in un paziente affetto da epilessia farmacoresistente. “L’innovazione tecnologica del nuovo dispositivo – spiega Roberta Morace, del Dipartimento di Neurochirugia ‘G. Cantore’, che ha eseguito ...

F1 – ‘PisCinazo’ per Ricciardo : Daniel fa (sempre) lo showman - il tuffo del pilota Red Bull a Montecarlo [VIDEO] : Daniel Ricciardo festeggia la sua vittoria con un tuffo in piscina: l’australiano ha trionfato nel Gp di Monaco, è il suo secondo successo stagionale Daniel Ricciardo festeggia ogni vittoria ed ogni podio bevendo lo spumante dallo scarponcino usato durante la gara. Dopo averlo fatto a Shanghai, dopo il Gp di Cina in cui ha trionfato, l’australiano ha ripetuto il collaudato ‘rito’ anche a Montecarlo. Dopo il trionfo sul ...

Cina : crescita Pil stimata al 6 - 7% nel secondo trimestre : Economia di Pechino attesa in lieve frenata. secondo lo State Information Center , Sic, think tank ufficiale legato alla National Development and Reform Commission, , citato da Reuters, il Pil della ...

Cina - il parabrezza dell’aereo si rompe : co-pilota rischia di essere risucchiato a 9mila metri [VIDEO] : Pauroso incidente aereo in Cina dove grazie alla freddezza e alla bravura del comandante si è evitata un’incredibile tragedia l’Airbus A319 della compagnia Sichuan Airlines, partito dalla città cinese di Chongqing e diretto a Lhasa è stato protagonista di un incredibile incidente aereo finito nel migliore dei modi grazie alla bravura e alla freddezza del comandante Liu Chuanjian. Nel momento in cui l’aeromobile si trovava a 32 mila piedi di ...