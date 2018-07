Ciclismo femminile | La Course by Le Tour de France | grande battaglia in salita | Anna van

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : doppietta azzurra nella cronometro femminile! Elena Cecchini si tinge d’oro - Lisa Morzenti d’argento : L’Italia può festeggiare una splendida doppietta nella cronometro individuale femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle strade di Tarragona (Spagna) vola Elena Cecchini, che si prende la medaglia d’oro dominando la prova davanti a Lisa Morzenti, argento. Completa il podio la cipriota Antri Christoforou. Cecchini oggi era nettamente la più forte delle atlete al via e non ha deluso le aspettative, chiudendo i 18 km del percorso nel tempo di ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Elisa Longo Borghini fa il vuoto! Oro netto con oltre 3 minuti di vantaggio : Era lei la più titolata della startlist (davvero molto povera), l’Italia era la Nazionale di gran lunga più forte di tutte le altre. Ovviamente le aspettative non sono state tradite: la selezione tricolore domina in lungo e in largo ai Giochi del Mediterraneo. La medaglia d’oro non poteva che andare ad Elisa Longo Borghini: l’atleta della Wiggle-High5, con una buonissima condizione e pronta a partecipare da protagonista al ...

Ciclismo – Campionato italiano femminile su strada : il Gran Premio Residenze Reali a Marta Cavalli : Gran Premio Residenze Reali: un trionfo di sport e pubblico. Marta Cavalli si laurea campionessa d’Italia Un successo di pubblico e partecipanti la 56esima edizione del Campionato italiano di Ciclismo su strada femminile, ?Gran Premio Residenze Reali?. Nella splendida cornice delle regge sabaude le gare Juniores ed Elite non hanno deluso le aspettative e hanno regalato agli appassionati e agli addetti ai lavori una giornata di Grande ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : ad Agliè si assegna la maglia tricolore. Elisa Longo Borghini vuole difendere il titolo : Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo femminile. Sulle strade piemontesi si assegnerà la nuova maglia tricolore, con le migliori atlete azzurre che si daranno battaglia su un percorso impegnativo di 117 km da Rivoli da Agliè. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite dei Campionati Italiani 2018 femminili. Percorso La prima parte è quella più facile, con una trentina di chilometri di falsopiano, ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : il percorso ai raggi X. Finale in salita sul Castello di Agliè : Nella giornata di domenica 24 giugno andranno in scena i Campionati Italiani di Ciclismo femminile su strada. Ad ospitare la 55esima edizione sarà la provincia di Torino, attraverso un percorso lungo 117,9km con partenza a Rivoli e traguardo presso il comune di Agliè. Dal punto di vista altimetrico il tracciato si presenta per gran parte ondulato (in tutto il dislivello è di 1277m) con due tratti in salita negli ultimi 30km decisivi per le sorti ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : le azzurre ai raggi X. Italia squadra da battere : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 l’Italia sarà la squadra da battere nel Ciclismo femminile. I commissari tecnici azzurri hanno infatti deciso di puntare in modo deciso su questo evento, portando una squadra costruita per vincere, con atlete in grado di fare la differenza in più scenari tattici. Andiamo quindi ad analizzare le convocate dell’Italia ai raggi X. Elisa Longo Borghini: sarà la capitana delle azzurre. La 26enne piemontese è ormai ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Data e calendario : Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo femminile. La prova in linea elite prevede 117 km da Rivoli da Agliè, attraverso un percorso ricco di salite, tra cui lo strappo finale verso il Castello di Agliè. Vedremo quindi una grande battaglia per conquistare la maglia tricolore, con Elisa Longo Borghini che andrà a caccia del bis. Le atlete partiranno alle 14.00, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 17.00. La ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Lotta Lepistö batte Giorgia Bronzini nell’ultima tappa. Generale a Coryn Rivera : Lotta Lepistö vince la quinta ed ultima tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 122 km da Dolgellau a Colwyn Bay. La portacolori della Cervélo-Bigla ha battuto in volata la nostra Giorgia Bronzini, che si deve così accontentare di un altro secondo posto e l’olandese Marianne Vos. La statunitense Coryn Rivera difende la maglia verde e conquista quindi la Generale. Frazione caratterizzata da un susseguirsi continuo di attacchi fin dalla ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Coryn Rivera batte al fotofinish Marianne Vos e diventa leader : La statunitense Coryn Rivera vince la seconda tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 145 km da Rushden a Daventry. La giovane stella della Sunweb ha battuto al fotofinish la campionessa europea Marianne Vos e grazie agli abbuoni si è presa anche la maglia verde di leader della generale. La prima parte di corsa è stata caratterizzata dalla fuga solitaria della giovane olandese Maaike Boogaard (BTC City Ljubljana) che è scatta dopo 25 km ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Tanti giovani al maschile - ci sono le stelle al femminile : Selezioni differenti per quanto riguarda Davide Cassani e Dino Salvoldi per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che scatteranno il 22 giugno in quel di Tarragona e vedranno a via quattro prove per il Ciclismo su strada (prova in linea e a cronometro sia per gli uomini che per le donne). Se al maschile ci sarà una squadra davvero giovanissima, al femminile spazio ai pezzi da novanta. Andiamo a scoprire i convocati ...

OVO Energy Women’s Tour 2018 : il top del Ciclismo al femminile vola in Gran Bretagna - l’Italia punta su Longo Borghini : Quinta edizione per una delle gare che sta prendendo sempre più il largo nel panorama del ciclismo a livello femminile: l’OVO Energy Women’s Tour. Fino ad oggi solo vincitrici di livello stellare per la corsa a tappe britannica: dalla Cannibale Marianne Vos, passando per la teutonica Lisa Brennauer, per finire con l’ex campionessa del Mondo Elizabeth Deignan e la polacca Katerzyna Niewiadoma. Si parte domani, mentre ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Arlenis Sierra vince l’ultima tappa a Sacramento! Corsa a Katie Hall : La cubana Arlenis Sierra ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro di California femminile 2018, breve Corsa a tappe di livello World Tour inserita nel calendario internazionale. Con soli 70 chilometri da percorrere e nessuna difficoltà altimetrica, la Corsa si è risolta con una volata di gruppo compatto in cui l’atleta dell’Astana Women’s Team si è fatta valere conquistando il primo successo World Tour dell’ancor ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Kendall Ryan vince allo sprint la prima tappa - battute Emma White e Annette Edmondson : La statunitense Kendall Ryan conquista la prima tappa del Giro di California femminile, 124 km con partenza e arrivo a Elk Grove. La portacolori del Team TIBCO -SVB si è imposta allo sprint battendo la connazionale Emma White (Rally Cycling) e l’australiana Annette Edmondson (Wiggle High5). Tanti attacchi fin dalla partenza, ma il gruppo mantiene alta l’andatura e non concede spazio. Dopo 60 km riescono a prendere il largo due atlete: Lisa ...