Chievo e Parma | la A a rischio

Chievo e Parma - serie A a rischio : la Procura vuole sanzioni pesanti sulle classifiche 2018 : Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo , rischiano la serie A: dalla Procura della Figc, secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa , sono ...

Chievo e Parma - serie A a rischio : Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la serie A: dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi ...

Chievo e Parma - serio rischio retrocessione : richieste pesanti in termini di penalizzazioni - saranno “afflittive” : Chievo Verona e Parma sono a rischio retrocessione, le richieste in termini di penalizzazione da parte della Procura Figc sono molto pesanti Chievo Verona e Parma rischiano la retrocessione. Dalla Procura della Figc, secondo quanto rivelato dall’Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di domani al tribunale federale nazionale richieste pesanti in termini di penalizzazione. Tali possibili penalizzazioni, saranno ...

Serie A - Chievo e Parma verso la retrocessione : scatta una grande corsa ai ripescaggi - sperano 5 città [DETTAGLI] : Clamoroso terremoto nel campionato di Serie A, in particolar modo due squadre sono ad un passo dalla retrocessione: stiamo parlando di Parma e Chievo. Nelle giornata di domani è previsto l’inizio del processo per i due club, il Chievo è accusato di plusvalenze fittizie, il Parma invece nel mirino per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia alla viglia dell’ultima gara del campionato di Serie ...

Chievo e Parma - Serie A a rischio : in arrivo richieste pesanti dal TFN : Il Chievo e il Parma rischiano la Serie A secondo quanto riporta l'Ansa: domani deciderà il Tribunale federale. L'articolo Chievo e Parma, Serie A a rischio: in arrivo richieste pesanti dal TFN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terremoto Serie A e Serie B - le ultime su Parma - Chievo e Cesena : Il 17 luglio il Tribunale federale nazionale della Federcalcio dovrà occuparsi del caso plusvalenze di Cesena e Chievo, deferite dal Procuratore federale. Il Tribunale la mattina del 17 si occuperà del caso Parma e nel pomeriggio a porte chiuse di Chievo e Cesena. Secondo l’ipotesi della Procura Federale il Chievo Verona ed il Cesena si sarebbero scambiati ben 30 calciatori con plusvalenze per milioni di euro. Per i giocatori Haddou, ...

Deferimenti : Parma - Chievo e Cesena il 17 luglio in tribunale : Giorni caldi nel calcio italiano, giornate di riflessione e di primi acquisti di mercato. Non trova pace però il mondo del pallone italiano [VIDEO]che anche in questa estate deve affrontare più di uno scandalo. In ballo le posizioni di Parma, Chievo e Cesena. Sulla squadra emiliana di mister Roberto D'Aversa pende il deferimento comunicato dal Procuratore Federale e relativo agli sms scambiati alla vigilia della gara con lo Spezia tra i ...