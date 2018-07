“Chiara Ferragni con le sue amiche rotonde” | e lei perde le staffe

dilei

: Chiara Ferragni - UUUUUUUUUUUH compilation ? - trash_italiano : Chiara Ferragni - UUUUUUUUUUUH compilation ? - matteograndi : Livello del giornalismo in Italia: dare delle “rotonde” alle amiche di Chiara Ferragni. Ovviamente stesso giornal… - trash_italiano : Io sto solo sperando che Chiara Ferragni abbia piazzato Leone davanti alla TV a guardare #TemptationIsland per insegnargli le basi del trash -

(Di lunedì 16 luglio 2018) L’addio al nubilato di Chiara, in quel di Ibiza, è stato senza dubbio l’evento catalizzatore di qualunque attenzione mediatica, il week end del 14 e 15 luglio 2018. Rigorosamente documentato via social, passo dopo passo, cambio d’abito dopo cambio d’abito, dalla stessa fashion blogger e stilista, non ha mancato di sollevare anche qualche polemica, per via diretta e indiretta. Perché se il suo Fedez, rimasto a casa a prendersi cura del piccolo Leone, ha passato la giornata battibeccare via twitter con Costantino della Gherardesca, a Chiara non è andato proprio giù un articolo pubblicato dal Corsera che commentando una sua foto a bordo piscina insieme a tutte leinvitate all’addio al nubilato, ha titolato: “Chiara, i capelli rosa e le‘sosia’ (rotonde e felici)”. Chiara ha prontamente risposto ...