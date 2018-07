blogo

: @gabrirz1 @Peppe_FN @ByeByeNali @tw_fyvry @ZeusMega @Cenerentola_94 @CIAfra73 @Tvottiano @HashtagFabio @MasterAb88… - Unstoppable__94 : @gabrirz1 @Peppe_FN @ByeByeNali @tw_fyvry @ZeusMega @Cenerentola_94 @CIAfra73 @Tvottiano @HashtagFabio @MasterAb88… - Varych4 : Chiambretti approda a Rete 4 con 'La Repubblica delle Donne' - SerieTvserie : Chiambretti approda a Rete 4 con 'La Repubblica delle Donne' -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Uno dei nuovi volti di4 della stagione televisiva in partenza a settembre sarà Piero, che con la sua ironia porterà una ventata di freschezza alla. In un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato come sarà la 'sua'4... #lada Settembre, prima serata,4 Un post condiviso da Piero(@la.) in data: Lug 7, 2018 at 7:43 PDT prosegui la lettura4 con "La" pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2018 10:56.