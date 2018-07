Chi ha guadagnato dai Mondiali di Russia?

TRUMP - “CON KIM EVITATA CATASTROFE NUCLEARE”/ Singapore - scambi di inviti : Chi ci ha guadagnato nel vertice? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Annunziata - Chi ci ha guadagnato? Qualcuno ha giocato con l'Italia Il caso della bozza Lega-5s. Analisi : Il direttore di Affaritaliani in questi giorni ha messo il proverbiale dito nella piaga rompendo il silenzio e pubblicando una richiesta di chiarimento circostanziata a Lucia Annunziata Segui su affaritaliani.it

Roland Garros 2018 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo a Parigi? Montepremi milionario - che cifra per CecChinato : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è imposto sulla terra rossa di Parigi per l’undicesima volta in carriera. Il mancino di Manacor ha demolito Dominic Thiem in finale e ha potuto festeggiare il suo 17esimo Slam, a tre lunghezze dal record di Roger Federer. Lo spagnolo è uno degli sportivi più ricchi al mondo e oggi ha messo da parte un altro bel gruzzoletto con questa affermazione nella capitale francese. Il vincitore ...

Come cambia la vita di Marco CecChinato? Il nuovo ranking ATP e quanti soldi ha guadagnato al Roland Garros : l’Italia ha un top player : Marco Cecchinato non è riuscito a realizzare l’impresa ed è stato sconfitto da Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il sogno italiano si è fermato sul più bello ma il tennista palermitano è entrato in una nuova dimensione: per una settimana, grazie ai colpacci confezionati contro David Goffin e Novak Djokovic, è stato lo sportivo italiano più chiacchierato e ricercato. Il siciliano ha disputato un torneo meraviglioso ...

Roland Garros 2018 - il montepremi faraonico di Marco CecChinato. Quanti soldi ha guadagnato a Parigi e in tutta la carriera? : Marco Cecchinato ha guadagnato 560mila euro in un colpo solo. Questo è infatti l’esorbitante premio che il tennista siciliano si è assicurato qualificandosi alle semifinali del Roland Garros 2018: il palermitano si è messo in tasca un assegno succulento dopo aver surclassato fuoriclasse come Carreno-Busta, Goffin e Djokovic. Si tratta di una cifra elevatissima per il 25enne che, prima dell’appuntamento sulla terra rossa di Parigi, ...