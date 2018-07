Chelsea | Sarri si presenta | “proverò a portare il mio stile in Premier | il mio obiettivo

sportfair

: #Chelsea, parte l'offensiva per Gonzalo #Higuain: previsto nuovo incontro in settimana, i Blues premono per l'attac… - MatteoPedrosi : #Chelsea, parte l'offensiva per Gonzalo #Higuain: previsto nuovo incontro in settimana, i Blues premono per l'attac… - DiMarzio : #Chelsea, il secondo di Sarri sarà Luca Gotti - DiMarzio : #Chelsea, Luca Gotti domani firma come secondo di Sarri. Non cambia comunque la situazione legata alla presenza di… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizionon dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del: “sono stato fortunato a trovare dei giocatori adatti al miodi gioco – aggiunge il tecnico toscano alla tv del club londinese – in particolare ho voluto con me Jorginho che non è forte fisicamente ma ha una velocità di pensiero incredibile oltre ad un grande talento tecnico”.non vede l’ora di provarsi inLeague: “allenavo in Serie B cinque anni fa, ora sono in uno dei club più importanti d’Europa. Sarà eccitante ...