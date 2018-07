Chelsea | Sarri si presenta | Conte saluta

Chelsea - Sarri si presenta : “proverò a portare il mio stile in Premier - il mio obiettivo è vincere qualcosa” : L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al Chelsea, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del Chelsea: “sono stato fortunato a ...

Chelsea - Sarri : 'Amerò Napoli per sempre - ma è eccitante allenare in Premier' : 'Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre'. Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima ...

Sarri - prime parole al Chelsea : «Napoletani - vi amerò per sempre» : L'esordio in campo non è ancora arrivato, ma quello davanti alle telecamere è un passaggio obbligato per Maurizio Sarri da nuovo allenatore del Chelsea. Il toscano ha cominciato con...

Sarri in inglese - ecco la prima intervista al Chelsea : 'Guardiola un amico - qui per vincere' : un Maurizio Sarri dalla rigorosa conversazione in inglese quello che si è sottoposto alla prima intervista ufficiale di Chelsea TV, canale ufficiale del club. Accantonando qualche ironia sui social, ...

Higuain al Milan?/ Ultime notizie : ma Sarri lo vuole fortemente al Chelsea - pronta maxi offerta : Higuain al Milan? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Chi è il nuovo tecnico del Chelsea Maurizio Sarri? : Non erano parole dette a caso: Sarri, infatti, ha iniziato ad allenare nelle serie minori nel tempo libero, mentre studiava economia e lavorava in banca. Ingaggiato dal Sansovino nel 2000/01, ha ...

Chelsea - Hazard già spaventa Sarri : 'Voglio un'altra esperienza' : Dopo la Coppa del Mondo posso decidere se restare o andarmene, ma spetta al club scegliere se lasciarmi partire. La mia preferenza già la sapete. Sarri ? Sapevamo già da tempo che sarebbe stato il ...

Chelsea - scelto il secondo di Sarri : domani la firma : secondo quanto riferito da Sky Sport domani il Chelsea ufficializzerà Luca Gotti come allenatore in seconda di Maurizio Sarri . Ex secondo di Donadoni, Gotti sarà domani a Londra dove firmerà il nuovo contratto.

Chelsea - Sarri e le dure regole inglesi : vietate le sigarette. Ma occhio anche alle gaffe... : "Fumo di Londra": stando all'enciclopedia colore variante tra il grigio cenere e il grigio, oppure film del 1966 di e con Alberto Sordi. Ma anche tema caldo in casa Chelsea. Sarri è ufficiale, e per ...

Chelsea - Maurizio Sarri nuovo allenatore/ Avvocato Napoli : "Blues non potranno più trattare con noi" : Maurizio Sarri al Chelsea, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Chelsea - dopo Sarri c'è Jorginho : contratto fino al 2023 : Il giorno degli annunci al Chelsea. dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l'arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano ...

Chelsea - MAURIZIO SARRI NUOVO ALLENATORE / L'ex Napoli firma un triennale : "Vi farò divertire" : MAURIZIO SARRI al CHELSEA, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese delL'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:24:00 GMT)

Il Chelsea annuncia Sarri. Il toscano «Non vedo l?ora di cominciare» : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. Il toscano nella serata di ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club inglese. I Blues ne hanno dato notizia...

Maurizio Sarri è l'allenatore del Chelsea. Arriva anche Jorginho : Oggi è avvivato dopo un lungo tira e molla l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'ex tecnico dei partenopei