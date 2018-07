Che casino la Serie A e anche la Serie B

Cosa succede al comune di Torino e perché per i grillini è "un gran casino" : Caos olimpico, e così Torino rischia di trovarsi senza sindaco. Per più di sei ore, la scorsa notte, la maggioranza grillina del capoluogo piemontese si è riunita per discutere del progetto che prevede di proporre Torino come sede dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Un confronto che ha raggiunto toni accesi, portando il primo cittadino Chiara Appendino a minacciare i colleghi di dimettersi. Ore di muro contro muro che ...