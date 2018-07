Ceta | si crede ancora che porterà guadagni miracolosi Ma i numeri dicono altro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) di Monica Di Sisto* Domani 17 luglio a Roma alla Camera appuntamento per parlare di, Jefta e altri trattati tossici. Un anno dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo del trattato di liberalizzazione commerciale e regolatoria provvisoria tra Canada e Europa chiamato, si è sollevato un coro di reazioni all’annuncio da parte del governo Conte, e dei ministri per l’Agricoltura Centinaio e dello Sviluppo economico Di Maio che l’Italia è intenzionata a bocciarne la ratifica. Un impegno assunto in campagna elettorale da M5S, Lega, Fdi, LeU e altri candidati di Forza Italia e Pd, preoccupati dell’impatto che un trattato così pervasivo potesse avere su regole, standard, diritti e ambiente, a fronte di un guadagno di breve periodo concentrato su alcuni settori e solo sulle imprese più grandi e strutturate. Si attribuiscono al trattatoe trasversali e per ...