Ceta | Coldiretti | “Crolla il vino Made in Italy in Canada | -4%”

CUNEO/ Coldiretti : "Con il No al Ceta difendiamo il nostro patrimonio agroalimentare" : Con la bocciatura del Ceta, il Governo intende difendere gli interessi e l'economia del Paese. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'...

Ceta - Coldiretti : le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore : “Sulla base dei dati Istat piu’ aggiornati, in netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore e del 6% in quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, il confronto piu’ significativo per valutare gli effetti preliminari dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (CETA), ...

Ceta - Moncalvo (Coldiretti) : “Agricoltura non più merce di scambio” : Ancora una volta il settore agroalimentare è stato merce di scambio nelle trattative internazionali senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul piano economico, occupazionale e ambientale”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell’esprimere apprezzamento per l’annuncio del vice premier e Ministro delle Sviluppo Economico Luigi di Maio sulla mancata ratifica del Ceta da parte dell’Italia ...