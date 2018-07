Cesena | il club non fa ricorso | ripartirà dai dilettanti

Cesena - adesso è finita : il club aderisce all’istanza di fallimento - niente Serie B : Cesena verso il fallimento dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione deliberata in data odierna Il Cesena non presenterà ricorso per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il club romagnolo ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che il “Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della ...

Serie B - Game Over Cesena : colpo di scena sul club in pole per il ripescaggio : Game Over Cesena, è ai titoli di coda la storia di uno dei più gloriosi club, protagonista anche nel massimo torneo italiano, adesso può considerarsi praticamente fallito dopo 78 anni di storia. Problemi economici troppo grandi che hanno spinto l’Agenzia delle Entrate a non accettare il piano di ristrutturazione del debito, sono andate così in fumo le ultime chance di salvare il club. Importante novità sul fronte ripescaggi, ...