Cesena | adesso è finita | il club aderisce all’istanza di fallimento | niente Serie B

sportfair

: @FIGC e @Lega_B vi sta inventando i mostri pur di non ripescarci in B. Sicuramente adesso salverete Bari e Cesena c… - AleTernana79 : @FIGC e @Lega_B vi sta inventando i mostri pur di non ripescarci in B. Sicuramente adesso salverete Bari e Cesena c… - nocerinogianlu3 : @stanzaselvaggia Non ti preoccupare adesso il Napoli pareggia con il Cesena... - news_forlicesen : Altra nigeriana colpita da pallini. «Adesso abbiamo paura» -

(Di lunedì 16 luglio 2018)verso ildopo la decisione del Consiglio di Amministrazione deliberata in data odierna Ilnon presenterà ricorso per l’iscrizione al prossimo campionato diB. Ilromagnolo ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che il “Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all’istanza diavanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì”. (Spr/AdnKronos)L'articolo: ilall’istanza diB SPORTFAIR.