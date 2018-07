Centinaio | Su Ceta nessuna fretta | vogliamo capire

Centinaio : "Ceta - non vediamo vantaggi" : 17.50 "Nessuna fretta per portare in Aula il Ceta; dai dati concreti non sembra vantaggioso per il nostro Paese". Così il ministro dell'Agricoltura sull'accordo di libero scambio tra la Ue e Canada al Consiglio di Agricoltura e Pesca in corso a Bruxelles. Il ministro Centinaio, tra l'altro, ha sottolineato che "solo 41 Igp italiane su 249sono tutelate sul mercato canadese".

