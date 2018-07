: Centinaio conferma la chiusura sul Ceta: 'Non vediamo vantaggi' [news aggiornata alle 11:44] - repubblica : Centinaio conferma la chiusura sul Ceta: 'Non vediamo vantaggi' [news aggiornata alle 11:44] - repubblica : Centinaio conferma la chiusura sul Ceta: 'Non vediamo vantaggi' [news aggiornata alle 15:56] - Le_Valentinois7 : New post: 'Centinaio: 'Su Ceta nessuna fretta, vogliamo capire' ' -

"Nessuna fretta per portare in Aula il; dai dati concreti non sembraoso per il nostro Paese". Così il ministro dell'Agricoltura sull'accordo di libero scambio tra la Ue e Canada al Consiglio di Agricoltura e Pesca in corso a Bruxelles. Il ministro, tra l'altro, ha sottolineato che "solo 41 Igp italiane su 249sono tutelate sul mercato canadese".(Di lunedì 16 luglio 2018)