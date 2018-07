Cazzola vs Mussolini | “Ero di Forza Italia | ma voterò Pd perché voi mi fate schifo” E

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra l’europarlamentare di, Alessandra, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano. L’economista attacca Lega e M5s, definendo i suoi esponenti “ragazzotti”, poi rivolge un monito personale ad Alessandra: “Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione”. “Scusami, ma tu non eri stato eletto ino ricordo male?”, chiede l’europarlamentare. “Sì” – risponde– “Ma da ora in avantiPd,voi mischifo!“.insorge: “Ma voi chi? ‘Voi mischifo’ non si può dire. Di me non importa, tanto io ormai sono una bestia. Su di me dicono di tutto e non me ne frega più niente. Ma ho sentito datermini come ...