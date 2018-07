Cassazione | stupro di gruppo | no aggravante se vittima si ubriaca

agi

(Di lunedì 16 luglio 2018) Non può essere contestata l'di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche" a chi viene condannato per violenza sessuale di, nel caso in cui ladel reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della, pur confermando la responsabilità di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte d'appello di Torino per violenza sessuale su una donna avvenuta nel 2009, ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di secondo grado sul punto della contestata. L'uso delle sostanze alcoliche, spiega la, deve essere "necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcool per la violenza, somministrandolo alla. L'uso ...