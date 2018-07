Caso Loris Stival | Veronica Panarello | le urla di minaccia al suocero Andrea

newsinforma

: @GFI65 @feramponi @Nicola33823774 @ruggaugga Ho una domanda: Elliot aveva già garantito per iscritto di esser pront… - loris_c89 : @GFI65 @feramponi @Nicola33823774 @ruggaugga Ho una domanda: Elliot aveva già garantito per iscritto di esser pront… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Per i giudici è lei la vera ed unica assassina del piccolo(8 anni al momento della morte). A(30), madre di, sono stati confermati 30 anni di carcere. Così ha deciso la nuova sentenza. La donna non ha recepito positivamente la decisione del Tribunale, scagliandosi di conseguenza, per l’ennesima volta, contro il(54). ‘Sei contento? E’ tutta colpa tua, ma ti ammazzo con le mie mani quando esco’ hato la giovane verso il padre del marito Davide (33).: tutto iniziò quattro anni favenne strangolato e gettato in un canale di Santa Croce Camerina (Ragusa). Era il 29 Novembre 2014. Peril vero colpevole dell’omicidio è il. Secondo le dichiarazioni della 30enne, l’uomo avrebbe avuto il coraggio di uccidere il suo nipotino per coprire ...