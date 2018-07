romadailynews

: ‘Casa Osa’: Nuovo progetto housing solidale: Roma – ‘Durante e dopo di Noi. Casa Osa’ e’ il… - romadailynews : ‘Casa Osa’: Nuovo progetto housing solidale: Roma – ‘Durante e dopo di Noi. Casa Osa’ e’ il… - siria_sidoti : RT @sorridimjben: PAOLA DI BENEDETTO, VAI AD USARE UN ALTRO RAGAZZO PER SFRUTTARE LA SUA POPOLARITÀ, VAI A ROVINARE QUALCUN ALTRO. SE È VER… - skippy_metal : @criz_bi Io vengo perculata perché tengo un ragno in una pianta in casa. È il mio animale domestico preferito... gu… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – ‘Durante e dopo di Noi. Casa Osa’ e’ ildimesso in campo dalla Cooperativa Osa di Giuseppe Milanese, rivolto alle persone con gravi disabilita’ e pensato per assicurare agli assistiti e alle loro famiglie un luogo in cui costruire undi vita e di assistenza, anche quando sarebbero destinati a rimanere soli. “Abbiamo a cuore, da sempre, la felicita’ e il benessere dei nostri assistiti, oggi quasi 50.000 in tutta Italia- ha spiegato il presidente Milanese- Per i nostri ragazzi ci impegniamo ogni giorno affinche’ possano vivere una vita migliore e il piu’ possibile autonoma, sostenuti dai loro cari e dagli operatori”. ‘Casa Osa’ non e’ solo unsocio-assistenziale ma un vero e proprio percorso di vita e di crescita atto a stimolare le emozioni e le ...