Carta & cartone | 10 regole per una raccolta di qualità

sportfair

: Basta fogli di carta in uffici e sedi istituzionali. In commissione Cultura utilizzeremo solo strumenti tecnologici… - LuigiGallo15 : Basta fogli di carta in uffici e sedi istituzionali. In commissione Cultura utilizzeremo solo strumenti tecnologici… - UnioneSarda : L'annuncio di #MarcoCarta: 'Sarò il giudice di un #talent' - RudyBandiera : Quello che mi chiedo è chiedo alle aziende come la @coopalleanza è come mai non investite i vostri soldi in altro?… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma, 16 lug. . (AdnKronos) – Puntare ad unadifferenziata di. E’ questo l’obiettivo di Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica, che ricorda le 10da seguire nelladi. 1. Solo: no a nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (come ad esempio il film di plastica che avvolge le riviste). 2. Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni. 3. Non abbandonarefuori dai contenitori per ladifferenziata.4. Non buttare con lail sacchetto di plastica, quello va messo nel contenitore dedicato. 5. No acon residui di cibo: compromettono il buon riciclo (ad esempio ildella pizza si può dividere: la parte pulita va nelladella; quella sporca, ridotta in piccoli pezzi, va ...