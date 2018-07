Caro Di Maio | hanno ragione Inps e Ragioneria dello Stato il decreto dignità fa perdere

Più Caro licenziare. Di Maio : 'Jobs Act da smantellare' : La sintesi politica del provvedimento l'ha fatta Luigi Di Maio. Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, ha detto senza mezzi termini che con il decreto dignità 'iniziamo a smantellare il Jobs Act, è ...

Vitalizi - sondaggio M5s : “Casta” batte Fico/ Falomi : “Logica di FracCaro e Di Maio è da Stato totalitario” : Vitalizi, Di Maio: “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. M5s lancia sondaggio: “State con Fico o con la Casta?”. La Rete premia gli ex parlamentari e il post su Facebook sparisce(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:48:00 GMT)

Vitalizi - Falomi 'La logica di FracCaro e Di Maio è da Stato totalitario' : 'La logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario e non da Stato di diritto'. Antonello Falomi , presidente dell'Associazione ex parlamentari, non è disposto a seppellire l'ascia di guerra sui ...

Serie A - il decreto Di Maio contro le pubblicità del gioco d'azzardo potrebbe costare Caro : ... la scelta di Luigi Di Maio di vietare qualsiasi tipo di pubblicità legata al mondo delle scommesse , bannando quindi gli spot in tv, ma anche le sponsorizzazioni che sono quelle che più interessano ...

"Caro Di Maio - ok il taglio dei vitalizi Ma resta la vergogna doppia pensione" : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

FracCaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

E Di Maio e FracCaro sistemano i loro consiglieri : Roma - "L'era dei privilegi è finita", hanno dichiarato all'unisono i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro commentando la decisione del presidente M5s della Camera, Roberto Fico, di convocare stamattina l'ufficio di presidenza per deliberare sulla proposta di abolizione dei vitalizi. Squilli di trombe, retorica anti-casta e vai col mambo del "governo del cambiamento". C'è, però, un piccolo dettaglio che molto probabilmente ...

RIPRESA/ Caro Di Maio - i soldi per il tuo contratto li trovi nelle vituperate infrastrutture : Il sentiero dei conti pubblici è ancora stretto. Solo gli investimenti nelle grandi opere possono rimettere in moto la macchina dell'economia.

Migranti : Caro Di Maio - se lei e Salvini tradite la Costituzione io vi ripudio : Genova, 18 giugno 2018 – Il mio nome è Paolo Farinella, sono prete a Genova. Ho votato due volte il M5S: nella passata legislatura solo alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Le confesso che ho sempre nutrito qualche simpatia per il percorso del M5S, anche perché ho molti amici che militano, convinti, e capisco le loro ragioni. Non mi piace l’ispirazione di fondo del nuovo governo che, semplificando, chiamerei ...

'Caro Di Maio - sono un fattorino digitate e le spiego perché potrei perdere la mia libertà' : […] Esiste un mondo di ciclofattorini che vive davvero in un precariato intollerabili, ma non sono le app, è il nero. Spesso i ristoranti per cui consegno per Deliveroo mi chiedono se voglio ...

Arresti Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio - FracCaro e Bonafede. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, da ieri agli Arresti. La sindaca ...

Caro Di Maio - ti scrivo di Sacko : Caro Luigi Di Maio,voglio scriverti di Soumayla Sacko. Un ragazzo del Mali, di 29 anni, bracciante nei campi in Calabria e rappresentante sindacale. È stato barbaramente ucciso con un colpo di fucile alla testa, mentre stava cercando lamiere in una fabbrica abbandonata, per poter completare la sua baracca nel ghetto in cui stava con altre centinaia di braccianti, a ridosso dei campi.Certo, il tuo ufficio stampa ti avrà fatto un ...

Caro Di Maio - i fondi europei non coprono i buchi di bilancio : Il governo è nato, ma la propaganda non si ferma. Continua senza sosta, a costo di sfiorare il ridicolo. A dire il vero, l'impressione che si ha, in queste ore, è che i principali azionisti del nuovo esecutivo, Salvini e Di Maio, abbiano l'intenzione di utilizzare le proprie postazioni ministeriali per fare proclami e continuare la campagna elettorale con altri, e più potenti, mezzi.Come spiegare, altrimenti, quello che ...

Luigi Di Maio e Riccardo FracCaro/ “Vitalizi? Delibera pronta : Fico ci ha lavorato durante nascita governo” : Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro: “Vitalizi? Delibera pronta, Roberto Fico ci ha lavorato durante nascita governo”. Le ultime notizie sui due ministri M5s e i provvedimenti dell'esecutivo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:10:00 GMT)