Carceri : Fico - sovraffollamento ancora non superato (2) : (AdnKronos) - "Al termine della visita -racconta ancora Fico - ho poi partecipato alla presentazione di un libro, scritto con lucidità ma anche con emozione da chi come volontario segue da anni la realtà di Poggioreale. Nel suo libro Antonio Mattone ci parla di questa periferia esistenziale nel cuore

Carceri : Fico - sovraffollamento ancora non superato : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Stamattina sono stato in visita al carcere di Poggioreale. Ho visto diversi reparti, alcuni oggetto di una recente ristrutturazione, altri che continuano ad avere criticità strutturali gravissime. Ho trovato una realtà che sta cercando di rinnovarsi, ma in cui tanti e forti sono ancora i problemi da affrontare e risolvere. La stagione del sovraffollamento e del degrado, alimentati anche da leggi ...